Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 06 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ai început să chelești? Ai cocoșelul mic?Atunci ai nevoie de un Porsche!v v v- Ieri am văzut cel mai uimitor lucru din viața mea!- Ce anume?- O femeie ce-și alăpta copilul!- Și ce-i așa grozav în asta?- Păi,… bebelușul se afla la un metru de sân!v v vBulișor îl întreabă pe tata Bulă:- Tati, într-o intersecție, cine are prioritate?- În teorie, dreapta. În București, țăranul.v v vMereu îi spun nevesti-mii:- Te iubesc așa cum ești!Dar ea nu mă ascultă. Se îngrașă din ce în ce mai mult.v v vAzi n-aveam chef de muncă, așa că m-am dus la stadion să văd meciul de fotbal. La un moment dat, mă sună șeful:- De ce nu ești la muncă?- Nevastă-mea e însărcinată și am dus-o la doctor la control.- Nu mă minți, Dorele!- Dar nu mint șefu’! Cum poți să crezi așa ceva! m-am revoltat eu.- Sunt în spatele tău, al treilea rând pe dreapta…v v vAzi, fetele nu mai citesc „Amintiri din copilărie”, în schimb umblă din creangă în creangă…