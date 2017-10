Bancuri

Ştire online publicată Luni, 02 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru că nu există Sfântul Crin, președintele PNL își serbează onomastica în ziua de Adormirea Maicii Domnului.Vine o parașută la mine aseară în club și mă întreabă:- Crezi că sunt grasă?- Grasă?… Iubito, ești ca o sfoară! îi spun.- Adevărat? îmi răspunse, zâmbind. Crezi că sunt subțire?- O, Dumnezeule, nu! i-am răspuns. Mă refeream la faptul că probabil ești mult mai ușor de tras, decât de împins.Inginerii chinezi sunt atât de avansați, încât copiază modele din viitor. Fenomenul are valențe complexe, astfel încât întreba-rea care îi frământă acum pe filosofii chinezi este: care a fost primul, originalul sau copia?Asistenta lui Capatos s-a înscris la Medicină:- Ce puii mei, doar n-oi rămâne asistentă toată viața!Azi noapte am făcut dragoste cu soția mea exact ca-n filme.Eu am fost „Fast”, iar ea „Furious”.- Cum te simți ?- Bine, însă medicul nostru se crede directorul ospiciului și pentru a nu-l dezamăgi ne dăm drep nebuni.