Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 31 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Tati, tati, uite, am făcut un binoclu!… îmi zise fiul meu de 8 ani, ținând la ochi două suluri de hârtie igienică.- Minunat… Uite ce poate face un copil de 8 ani din China, i-am răspuns, ridicând în mână iPhone-ul meu.v v vElev picat la Bac:- După ce că ne-au dat subiecte grele, au fost și foarte multe. Aproape câte unul în fiecare propoziție!v v vUn veterinar și un medic stau de vorbă:- Vi s-a întâmplat să aveți vreun caz de malpraxis? întreabă medicul.- Am dat un medicament gre-șit unui cal, odată și a trebuit să îl împușc…- Atunci eu am noroc: pacientul pe care l-am tratat greșit a murit de la sine!v v vDouă prietene în lift:- Mie mi-a zis bărbatu-meu că pot pune orice pe mine, că tot îmi stă bine!- Bine dragă, dar nu s-a referit și la kilograme în plus!v v vSoțul se întoarce din depla-sare cu două zile mai devreme. Nici nu reușește să deschidă ușa că deja primește două palme de la soție:- Nesimțitule, tu crezi că eu sunt o curvă?