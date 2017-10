Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 30 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu încercați să înțelegeți femeile. Ele sunt înțelese doar de femei și din acest motiv se urăsc reciproc.Ion și Maria s-au dus în pădure să culeagă mure. Și fiindcă era multă lume, au cules mure.- Cei care știu să cânte la vreun instrument, să facă un pas înainte, ordonă sergentul.Cinci dintre ei au făcut un pas înainte. Unul dintre ei întreabă:- Și ce trebuie să interpretăm?- Nimic. Trebuie să cărați pianul la etajul trei!Alinuța își părăsește bărbatul și se mută la maică-sa:- Închipuiește-ți, mamă, cum am ieșit din casă să vin la tine, am auzit un zgomot puternic. Acum nu știu: ori s-a împușcat, ori a destupat o sticlă de șampanie…La un interviu pentru angajare:- Imaginează-ți că ești la etajul zece și clădirea e în flăcări. Cum scapi?- Simplu, mă opresc din imaginat!- Iubitule, nu te mai uita la fotbal ! Uite ce mânuțe reci am! Ai și tu grijă de mine!- Vaaai… chiar că sunt reci… poți să-mi ții bericica în mânuțele tale, ca să nu se încălzească?