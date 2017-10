Bancuri

27 August 2013

După beție, un prieten îl sună pe altul:- Vasea, noi ieri am băut bere?- Băut.- Dar votcă am băut?- Băut.- Dar coniac am băut?- Băut.- Dar combustibil pentru ra-chete am băut?- Băut?- Dar la wc, ai fost?- Nu.- Vasea, nu te du… eu te sun din Tokyo.v v vDupă dezinsecția ce a avut loc săptămâna trecută în Capitală, s-a constatat o scădere drastică a numărului de poli-ticieni.v v v- De ce umbli doar la înmormântări și la nunți nu?- Pentru că la o înmormântare nimeni nu te întreabă - „tu, când?”v v vDiscuții pe chat:EL: - Ce înălțime ai?EA: - 150 cm!EL: - Vai, ești ca o mică prințesă… Și greutatea?EA: - Muuult mai mică - 96!v v v- Dragă, eu am puține de-fecte… Le pot număra pe degetele de la o mână!- Câte degete ai la acea mână?