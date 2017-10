Bancuri

Ştire online publicată Luni, 26 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Tată, știi, am o problemă cu diriginta mea…- Ei, se întâmplă, și eu aveam probleme la școală cu dirigintele, se rezolvă în timp, stai liniștit Bulă.- Nu cred, tată…- De ce?- Pentru că mi-a scris pe chat că e însărcinată cu mine.v v vÎn timpul celui de-al doilea război mondial, Bulă a fost întrebat:- Ce te-a făcut să te înrolezi în armată?- M-am înrolat din mai multe motive. Am vrut să-mi slujesc pa-tria, am vrut să lupt contra fascismului, am vrut să construiesc o lume mai bună, demnă de eroii ei, dar motivul principal a fost că m-au înhățat ăștia.v v vIubita unui programator:- Iubitule, știi când e aniversarea noastră?- Sigur că da, iubito!- Când?- La trei zile după ce îmi expiră licența la antivirus!v v vJudecătorul anunță că suspectul este achitat.- Ce înseamnă asta? întreabă suspectul.- Înseamnă că sunteți liber, nu există probe că dumneavoastră ați fi furat din bancă…- Foarte tare! Deci banii pot să îi păstrez?