Bancuri

Ştire online publicată Joi, 22 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Unul stă la bar și bea pahar după pahar. Barmanul îl întreabă:- Ați avut o zi grea azi?!- Da, munca asta la gura bazinului mă termină…- Aha, dumneavoastră lucrați la ștrandul din apropiere?- Nu, domnule, sunt gine-colog!v v vRegele Cioabă a fost de-conectat de la aparate după ce rudele sale au hotărât că e mai bine să le vândă la fier vechi.v v vFratele meu a spus aseară o glumă fără niciun haz. Nu m-am putut abține și i-am spus în față că e o tâmpenie. Mi-a replicat:- N-ai putea măcar să te prefaci că râzi?- Sunt fratele tău, i-am spus râzând… gluma a fost groaznică, să n-o mai spui nicio-dată…Idiotul a pus paza să mă dea afară pentru că i-am stricat spectacolul de stand-up…v v v- Traducere liberă din engleză: „I can‘t believe you.”- „Ai Kent bă Liviu?”v v vHamsterul fiicei mele a scă-pat din cușcă noaptea trecută așa că am petrecut patru ore căutându-l.Totuși am avut ghinion, cu siguranță nu era la bar…