Bancuri

Ion se întâlnește pe uliță cu Maria, pe care n-o mai văzuse de mult timp:- Bună, Ioane! Ce mai faci?- Mulțam de-ntrebare, Mărie. Ce să fac, m-am însurat.- No, asta-i bine!- Ba, nu-i bine, c-am luat o muiere bătrână.- No, asta-i rău!- Da, dar bătrâna avea casă.- No, asta-i bine!- Da, dar casa a ars.- No, asta-i rău!- Da, dar nu-i așa rău.- De ce ?- A ars și bătrâna cu casă cu tot!- No, asta-i bine…Celibatarul este atras de toate femeile, pe când bărbatul căsătorit este atras de toate cu excepția uneia...O tânără este abordată la o petrecere:- Domnișoară, dansezi?- Stai numai puțin, s-o întreb pe mama.- Întreab-o, te rog, și dacă putem să facem dragoste, ca să nu faci două drumuri.Soțul își face vânt la soție s-o lovească, dar n-o lovește… și-i zice:- Te-ai speriat?Soția ia o tigaie, îl lovește în frunte și apoi îi zice:- Te doare?