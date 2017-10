Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 09 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pacientul:- Doctore, doctore, m-am sătu-rat de oamenii care fac mișto de mine din cauză că sunt orb.Doctorul:- Mda, văd…v v v- Bulăăă! Asta-i poza noii tale secretare? Mi-ai zis că nu-i chiar atât de tânără!- Nici nu e, dragă… Poza a fost făcută acum o săptămână!v v vDupă ce Victor Ponta a cerut urmărirea cartelelor preplătite de către SRI, premierul a cerut și monitorizarea acatistelor.v v vSunt un ratat!O singură dată am fost mândru de asta: eram într-un schimb de focuri.v v vȘoferul unui camion:- Feriți! Nu mai ține frâna!Eu:- Trage, bă, frâna de mâna!El:- Frâna are mâini?v v vDupă scandalul de la Skopje, Becali l-a sunat pe Meme:- Bă, du-te urgent la un control medical, s-ar putea să fi luat celulită de la mine.v v v- Eu am lăsat totul… și băutul și fumatul și soția!- Dar soția de ce?- Nu merită ea așa fericire.