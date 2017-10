Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 07 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oare în Botswana, băștinașii se jignesc zicând „dă-te, bă, în leul meu“?- Gata, am înțeles aluzia, chiar acum mă pornesc.- Părinte, în timpul postului am voie la femei?- Da, fiul meu, numai să nu fie… grase!Bulă a avut trei frați, se spune că doi au murit de mici iar unul de… sarmale.Ion avea 7 copii de la 7 soții diferite.La naiba, aceasta a fost cea mai fericită săptămână din viața lui.Soția către soț:- Eu am nevoie de foarte mulți bani. Pentru epilare, manichiură, pedichiură, extensie, cosmetică…Soțul:- Iar eu sunt un norocos, m-am născut frumos.Cercetătorii britanici au demonstrat că zilele de naștere sunt benefice pentru sănătate. Cu cât sărbătorești mai multe, cu atât trăiești mai mult.- Iubitule, ce faci?- Acum? Chiar în momentul acesta?- Păi da…- Hmmm… cum să-ți zic… am conexiune fără fir, wi-fi, în wc.