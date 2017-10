Bancuri

Ştire online publicată Joi, 01 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un leu a căzut într-o groapă adâncă din care nu mai reușea să iasă. Lângă groapă creștea un copac. Pe ramura acestui copac sărea o maimuță și se tot hlizea:- Ei, gata, pisică rea ce ești! Ghearele pentru mărgele, dinții pentru bijuterii, blana pentru covor, capul pe perete, așa îți trebuie!Și așa a continuat vreo jumătate de oră până când ramura de sub maimuță se rupe și aceasta a căzut alături de leu:- Vai! Nici n-o să mă crezi! Am coborât să-mi cer scuze!v v vBulișor găsește 100 de RON în fața geamului casei. Îi ridică și îi bagă repede în buzunar. Un trecător:- Ar trebui să îi predai la poliție.- Nu e nevoie, sunt ai mamei.- De unde știi?!?- Tata spune mereu că mama aruncă banii pe geam.v v vPentru ca femeia să nu urle la tine ziua, trebuie să faci în așa fel ca rezerva de țipete să și-o epuizeze noaptea.v v vCulmea ghinionului la cocalari: să ai bilet la concertul lui Guță și să ai lanțul de aur la amanet.v v v- De ce nu se îneacă somalezii?- Pentru că nu au cu ce.