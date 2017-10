Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un bătrânel intră într-un bordel:- Am venit și eu pentru o partidă de sex.- Tataie, pentru matale partida de sex s-a cam terminat.- S-a terminat? Și atunci unde plătesc?v v vPentru băieții cu simțul umorului: Apropiați-vă de o fată și spuneți-i:- Domniță, v-ați murdărit cel mai frumos loc.După asta urmăriți unde se va uita ea.v v v- Îți închipui, chiar dacă am respectat toate regulile dress - codului: fustă sobră până sub genunchi, un machiaj foarte lejer, minimum de accesorii, pantofi închiși cu toc moderat, scorpia aia de la resurse umane nu a vorbit cu mine nici două minute și m-a dat afară.- Auzi, tu poate ai uitat să te bărbierești, măi Vasilică.v v vUnitatea nucleară numărul trei de la Cernavodă a fost conecta-tă la sistem. De bucurie, angaja-ții au ridicat câte trei mâini în aer.v v vUn moldovean se duce la casa de bilete la Sighet și întreabă:- Cât îi un bilet până la vișeu?- Șaizeci de lei la personal, șaptezeci și cinci la rapid, i se răspunde.- Mai ghini mă chiș pi piron!