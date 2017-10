Bancuri

Ştire online publicată Joi, 11 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Polițistul către fi-su:- Măi băiete, nu mai fuma! E prea devreme la vârsta asta să te apuci de fumat!- Da, tati, da’ și tu fumai când erai în clasa a 5-a!- Da, dar eu aveam 19 ani!v v vSchimb de mesaje între fiică și mamă:- Mamă, unde ești?- Tocmai am ieșit din mall. Vin spre casă. De ce întrebi?- Pentru că m-ai luat cu tine în mall…v v vIeri am ieșit cu nevasta la mall, să ne luăm ceva de încălțat.Ea și-a luat trei perechi de san-dale și eu o pereche de ciorapi.v v vUn inginer agronom, un oltean școlit la București și în străinătate, se destăinuie reporterului de la Digi24 cu mult năduf în glas:- Anul trecut am semănat var-ză pe 5 hectare dar au mâncat-o omizile. Anul acesta am semănat 10 hectare și iar au mâncat-o omizile!- Și ce măsuri ați luat? întreabă reporterul la Digi24.- Anul viitor o să punem varză pe 20 de hectare. Să se sature blestematele!v v vCei care dețin locuri de veci sunt rugați să le ocupe până la 1 august altfel devin proprietatea statului.