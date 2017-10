Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 25 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri am lăsat-o pe nevastă-mea să conducă pe un drum de țară unde nu era nimeni.- Ce-ai zice dacă aș face ceva ce nu am mai făcut niciodată în mașină? m-a întrebat zâmbind.- Bine - zic - hai, dă-i a treia…Un avion așteaptă să decoleze de 8 ore, după ce pilotul l-a sunat din greșeală pe Florin Piersic.Nuntă studențească:- Hei, de ce mireasa nu bea?- Pentru că ea n-a pus bani pentru băutură!De fiecare dată când dau o spargere iau cu mine un extinctor.Cine are de gând să te oprească dacă alergi cu un extinctor în mână…La întrebarea „De ce ați picat testul de conducere?”, 5% dintre candidații picați au răspuns „Eram stresat”.Restul au răspuns „Eram stresată”.- Ce obții dacă încrucișezi un neamț cu un irlandez?- Un bărbat dispus oricând să execute ordinele, dar prea beat să o poată face.- Ce este căsătoria?- Imaginați-vă că aveți cel mai puternic și nelimitat trafic de internet, dar se deschide doar un site…