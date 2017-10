Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Soția către soț:- Dragule, astăzi în pauza de masă am fost la tine la oficiu și am luat din sacoul tău 300 de euro.- Nici o problemă iubire, eu deja de două săptămâni nu mai am biroul acolo.v v vBulă ajunge la ora de desen. Fiecare desena ce vroia. Primul elev:- Doamnă învățătoare, eu am desenat o casă.- Bravo! Frumoasă casă.Alt elev:- Doamnă învățătoare eu am desenat un buchet de flori.- Bravo, foarte frumos.Bulă:- Doamnă învățătoare eu am desenat un câmp cu iarbă și o vacă.- Bine mă Bulă, dar eu văd că ai foaia albă.- Da, dar să vedeți, vaca a mân-cat iarba și a plecat în treaba ei…v v vO blondă:- Vreau să divorțez, domnule avocat.- Și care e motivul, doamnă?- Nu mi-a fost credincios.- Adică?- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului meu.v v vDe fiecare dată când dau o spargere iau cu mine un extinctor.Cine are de gând să te oprească dacă alergi cu un extinctor în mână…