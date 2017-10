Bancuri

Ştire online publicată Luni, 10 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Urăsc oamenii care iau droguri! Cum ar fi polițiștii, vameșii…v v v- Ce este „un bărbat cu planuri de viitor”?- Un bărbat care cumpără două navete de bere, în loc de una!v v v- Mă Ioane, da’ ce țipă nevastă-ta-n halu’ ăla de extaziată în fiecare noapte?- Ioi mă, d’apoi nu se-obișnuiește singură când io mi-s plecat în delegație și are coșmaruri no…v v v- Știi care-i diferența între perdeaua de la duș și hârtia igienică?- Nu.- Deci tu ai fost, nenorocitule!!v v v- Iubitule, simt că am 1000 de fluturi în stomac!- Iubito, ți-am spus să nu mănânci mere că au viermi…v v v- Doctore a reușit operația?- Ce doctor? Eu sunt Sf. Petru!La recrutare, Bulă este între-bat:- Ce meserie ai?- Comediant.- Comediant!? Ia arată, mă, ce știi!?Bulă iese pe ușă afară la cei care așteptau și strigă:- Puteți pleca cu toții acasă. Eu am primit postul ăsta.