Ştire online publicată Marţi, 04 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Două blonde stau de vorbă:- Auzi, dragă, tu ești cumva bolnavă?- Nu! Da’ de ce mă întrebi?- Păi, am văzut ieri ieșind doctorul de la tine!- Ei, și ce?!? Dacă eu am văzut ieri ieșind trei soldați de la tine, trebuia să te-ntreb dacă a început războiul?Un tânăr se prezintă la un mare patron, scoțianul John.- Sunt maseur. Pentru 20 de lire pe zi sunt gata să vă masez dansatoarele.- O.K! Dacă aveți banii la dumneavoastră puteți începe!Discuție între doi șerpi:- Îți dai seama? Vipera aia mi-a dat papucii…- Stai liniștit… Se va întoarce la tine târâș!- Mamă, mamă, m-ai mințit!- Când, Alinuța?- Mi-ai spus că frățiorul meu bebeluș, e un îngeraș.- Păi nu te-am mințit, chiar e!- Și atunci când i-am făcut vânt de pe balcon, de ce n-a zburat?- Nu vă supărați… Ieri când am cumpărat de la dumneavoastră mi-ați greșit restul cu 50 de lei…- Eh, știți cum e doamnă, tre-buia să veniți ieri… Acum e târziu!- Bine, atunci am să-i păstrez… La revedere!