Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Doi ciobani moldoveni stă-teau sprijiniți în bâte. Deodată, unul dintre ei ia bâta și îl lovește zdravăn pe celălalt în față. Ăla se ridică plin de sânge și ia poziția inițială fără să zică nimic. Peste un timp îl întreabă:- Bă, tu când ai dat adineauri, ai dat serios sau în glumă?- Păi, în serios!- Așa, ba. Să nu faci tu glume de genul ăsta cu mine!v v vDe ce au bucătăriile fereastră?Ca să aibă și femeile un punct de vedere...v v vSoțul vine acasă în zori:- În sfârșit, ai venit! Deci te-ai convins că tot acasă este mai bine!- Nu-i chiar așa! E singurul loc unde am mai găsit deschis la ora asta.v v vBulă îi spune unchiului:- Am visat astă-noapte că mi-ai dat 10.000 lei.- Bine. Pentru că ai fost cu-minte, poți să-i păstrezi.v v vBadea Gheorghe merge la Parlamentul României cu bici-cleta și o lasă în fața Parlamentului. După câteva minute, vine un gardian la el și îi zice:- Bade, nu îți poți lăsa bicicleta în fața Parlamentului pentru că pe aici trec miniștrii.La care badea Gheorghe îi zice:- Nu te teme, am lacăt pe ea.