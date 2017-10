Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 22 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Soțul se uită atent la soția sa și-i zice:- Rochia ta nouă este prea îndrăzneață. Se vede totul prin ea.- Ei și? O femeie cinstită nu are nimic de ascuns…v v vDoi pensionari stăteau în parc pe o bancă, când văd o blondă. Unul dintre ei spune:- Vezi blonda aia? Moare după mine!Celălalt răspunde:- Cum așa?Primul răspunde:- Că doar n-o să moară înaintea mea!v v vEl: - Știi, ce a fost între noi aseară… nu știu cum să zic…Ea: - Păi ce a fost aseară?El: - După ce veneam din club… în mașină…Ea: - Aaa, alea două minute? Am și uitat!v v v- Astă-seară stăm acasă și facem dragoste, frumoasa mea!- Și pentru trei minute de plăcere trebuie să stau eu închisă-n casă toată seara?v v vDupă o lungă perioadă de abstinență, m-am apucat din nou de fumat.Am salvat o grămadă de bani, renunțând la țigările electronice, plasturii cu nicotină și gumă de mestecat.