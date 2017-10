Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Ce este un seducător?- Un bărbat care face fetele să se ducă...v v vLa ora de biologie, proful:- Nu pupați animalele, se pot transmite boli periculoase!- Da, așa e, mătușa mea tot pupa papagalul!- Și ce s-a întâmplat?- A murit papagalul!!!v v vO femeie dă un anunț la matrimoniale: Caut bărbat cu următoarele calități: să nu mă bată, să nu fugă de la mine și să fie bun în pat.Primește multe telefoane, dar un tip vine chiar la ușă:- Bună, sunt Bob. Nu am mâini, deci n-o să te bat și nu am picioare, deci n-am cum să fug.- Și de unde știu eu că ești bun în pat?- Am sunat la ușă, nu-i așa?v v vDe ziua lui, soțul primește din partea soției un șampon împotriva căderii părului.- Dar mie nu-mi cade părul, iubito...- Nu-i nimic, dă-i-l colegei tale de serviciu, ei îi cade...v v v- Astăzi, când soacră-mea a apărut la mine la serviciu, m-am bucurat foarte tare să o văd.- Cum așa?- Pentru că eu lucrez la morgă.