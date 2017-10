Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 30 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sună telefonul la miezul nopții!Bărbatul:- Dacă e pentru mine, nu sunt acasă.Nevasta răspunde:- E acasă.Bărbatul:- Ce ți-am spus, femeie ???Nevasta:- A fost pentru mine!!!Poliția a depășit planul de infil-trare a genților sub acoperire în bandele criminale, la momentul de față, sunt 15 bande formate exclusiv din agenți.Dimineața, doi ingineri de rețea ai unei companii stau foarte triști. Un coleg văzându-i întreabă:- Ce aveți bă, ce stați așa înăcriți?- Deh, ieri am schimbat parolele de la server, dar înainte de asta am băut un pic…Din București, un chinez se întoarce acasă. Este întrebat:- Cum e prin București?- Foarte bine. Oameni puțini, metroul aproape tot timpul gol…- Prietena ta e ca o sirenă,… îi zic unui amic.- Mersi,… răspunse el. Dar la ce te referi, mai exact?- Păi, până la jumătate arată a femeie, iar de la jumătate în jos miroase a pește.