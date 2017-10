Bancuri

Ştire online publicată Luni, 29 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Iepurașul se plimba prin pă-dure și la un moment dat se întâlnește cu Ursul:- Ursule, ursule știi că s-a făcut o bere cu numele tău?La care ursul:- Ionel?Un bărbat spăla vasele. Fiul său se apropie și-l întreabă:- Tăticule, ce este acela un „bigam“?- Păi, dragul meu, este un idiot care spală de două ori mai multe vase decât mine.O tipă e violată de zece bărbați. A doua zi face reclamație la poliție.-Fiți liniștită, îi vom găsi pe toți!-De ce pe toți? Găsiți-i doar pe al doilea și al treilea, de ei am eu nevoie!- Iubito, în seara asta cinăm afară?- De ce? Ți-ai găsit de lucru?- Nu, dar am pierdut casa la pariuri!Vorbesc doi prieteni:- Și, cum a fost prima noapte de bărbat însurat?- Nu îmi aduc aminte...- De ce?- Am leșinat în momentul în care am văzut-o când și-a scos genele false!