bancuri

Ştire online publicată Luni, 07 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un nebun își atenționa un confrate în curtea unui azil: - Vezi că ai o gaură în umbrelă! - Știu. Eu am făcut-o ca să văd când se oprește ploaia. r r r O babă cască de zor în autobuz, la care un polițist îi spune: - Ține mâna la gură babo, că ne înghiți pe toți! - Stai, maică, liniștit, că pe voi nu vă înghite nimeni! r r r Frizerul îl întreabă pe client : - Cum să vă tund ca să fiți mulțumit? - Gratis! r r r La tribunal se audiază martorii: - Când ați văzut că inculpatul intenționează să-și arunce soacra de la etaj, de ce n-ați intervenit? - Pentru că am văzut că inculpatul este destul de puternic ca s-o facă și singur...