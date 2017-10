Bancuri

Ştire online publicată Miercuri, 17 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Doi polițiști călătoresc cu trenul. Pentru că le este foarte sete merg în vagonul restaurant dar nu găsesc decât apă minerală. Unul dintre ei soarbe o gură și chiar în momentul acela trenul intră într-un tunel.- Cum e? întreabă celălalt.- Nu cumva să bei din ea! Deja am orbit…v v vÎntre doi prieteni:- Băi, a zis nevastă-mea că am enervat-o rău și că o să stea cu mama ei și nu știu dacă e promisiune sau amenințare!- Păi care e diferența?- Păi dacă e promisiune pleacă de pe capul meu la mă-sa, iar dacă e amenințare o aduce pe mă-sa pe capul meu!v v vSe întâlnesc doi olteni, zice unul:- Băi, Costele, de ce ții drujba în garaj?- Apăi, mă, Fane, să creadă lumea că am Harley Davidson.v v vPolițistul sosește la locul unui accident de circulație și începe să noteze datele martorilor.- Ce ocupație aveți? îl întreabă pe un bărbat mai în vârstă.- Sunt arheolog, răspunde acesta.- Spuneți-mi în românește, vă rog.- Bine, spune bărbatul, scrieți că mă ocup cu săpăturile.Polițistul se gândește o clipă și se decide:- Bine: zilier.