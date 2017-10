Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 16 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- Nu vă supărați doamnă, copilul care aruncă nisip umed pe cearceaful meu, este cumva băiețelul dumneavoastră?- Nu domnule, ăsta-i nepotul meu. Fiul meu este cel care tocmai aduce apă din mare cu pantoful dumneavoastră…v v v- Vreți să divorțați? întrebă judecătorul .- Da, răspunse soțul.- Dar dumneavoastră ?- Și eu, răspunse soția.- Atunci, de ce spuneți aici în cerere că nu vă înțelegeți, continuă judecătorul.v v v- Nu crezi, scumpule, că masca din ulei de citrice mă ajută să arăt mai bine?- Desigur, scumpo, dar nu înțeleg, de ce o mai scoți?v v vAvea un bărbat o femeie foarte grasă. Într-o zi, aceasta a rămas blocată pe vasul veceului, se chinuiește bărbatul, dar nicicum nu o poate scoate. Chemând salvatorii, bărbatul se gândește că nu ar fi politicos dacă ei ar vedea „feminitatea” soției lui, așa că o acoperă cu un sombrero. Vin salvatorii, o scot pe doamnă, după care spun:- Pe femeie am scos-o, dar mexicanul nu a avut nici o șansă.v v v- Unde ai fost până acum?- Iubito, am fost reținut la birou.- Nu mă minți!- Bine. Tâmpito, am fost reținut la birou!