Bancuri

28 Martie 2013

Am observat că sexul o menține pe nevastă-mea în formă…De fiecare dată când îi propun asta, o ia la fugă.M-a costat 10.000 de euro atunci când soția mea a fost răpită. Nu-mi pare rău, totuși. A fost o petrecere pe cinste!Două blonde, Măria și Ildiko, la examen.- Mărie, cum se scrie corect, piept sau pept?- Nu știu, Ildi, scrie și tu țâțe.Scrie Ildiko, se uită nedumerită la foaie, se uită la Măria…- Mărie, zici tu că e corect așa: „în țâțele mele bate o inimă de român“?- Voi bea pentru asta! am strigat către nevastă-mea și imediat am turnat pe gât o halbă de bere.- Ce tot îndrugi acolo? îmi răspunse. Eu n-am zis nimic!- Aș putea avea vreun motiv mai bun? îi spun, turnând pe gât încă o halbă…Dimineața, în autobuz, liniște mortală. Unui tip îi sună telefonul, iar în loc de melodie se aude un hămăit insistent de câine. Duce telefonul spre ureche și dulce spune:- Da, iubito.Când merge la culcare Bau-Bau se uită în șifonier și sub pat să nu fie cumva ascuns acolo Chuck Norris.