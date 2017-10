Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 08 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

M-am dus la restaurant și am comandat repede:- Dați-mi ce mănâncă cel de lângă masa de acolo.- Bine, eu îl chem la telefon și tu îi iei farfuria…Se întâlnesc doi bețivi de dimineață:- Ai luat micul dejun astăzi?- Nu, nici măcar o picătură…Doi bătrâni merg cu tramvaiul și la un moment dat trec pe lângă o clădire, unde se știa că înainte cu zeci de ani fusese un bordel. Unul din bătrâni scoate un oftat încărcat de nostalgie:- Ahhh…- Mie îmi spui…Cercetătorii britanici au des-coperit că de fapt nu găina, ci calul bătrân face ciorba bună!- Dragul meu soț, am observat că în ultimul timp relațiile dintre noi s-au răcit. Cred că ar trebui să ne înșelăm unul pe altul, pentru a ne da seama că de fapt ne iubim foarte mult! Ce zici?Soțul:- Să știi că eu am încercat deja… și nu a dat niciun rezultat!Un ginere îi face complimente soacrei:- Ești o comoară!- Vai, îți mulțumesc, zise ea rușinându-se.- Dar orice comoară trebuie îngropată.