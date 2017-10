Bancuri

Ştire online publicată Joi, 07 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

- John?!- Yes, Sir!- Lămâia are pene?- Nu, Sir!- La naiba, iar am stors pa-pagalul!v v vÎn Ardeal, el și ea în noaptea nunții:- Draga mea, vrei mai întâi una mică?- Tulai, Doamne, ai două?!v v vAseară înainte să ne culcăm m-am apucat să dezgheț frigiderul… sau cum îi mai zice nevastă-mea la asta… preludiu.v v vUn cavaler, înainte de a pleca în cruciadă îl cheamă pe lăcătușul castelului să îi monteze soției sale centura de castitate. După ce o montează, lăcătușul întreabă:- Punem și botniță?v v vVorbesc două prietene:- Aseară am ars pe puțin 2.000 de calorii!- Vai dragă, ce bine, dar cum ai reușit?!- Am uitat pizza în cuptor!v v vDoi scoțieni se plimbau prin pădure. Pe unul îl apucă nevoile și se duce după un tufiș. După câteva minute îi spune amicului său:- Ai la tine un pic de hârtie?- Da’ de unde, îi răspunde acesta. Lasă-l acolo!