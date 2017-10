Bancuri

Marţi, 05 Martie 2013

Astăzi am văzut pe o pancartă scris: „Oboseala poate ucide, ia o pauză.”Așa că am tras pe dreapta și m-am culcat. Când m-am trezit, eram plin de energie și pregătit să conduc din nou.Totuși, am întârziat 5 ore la muncă…v v v- Săptămâna viitoare se fac zece ani de când sunt cu ne-vastă-mea, îmi zice un prieten. M-am gândit să mergem împreună într-un restaurant liniștit…- Sună bine, zic eu, dar ei ce o să-i zici?v v v- V-aș recomanda, pe cât posibil, o viață sexuală regulată. Sunteți căsătorită sau aveți un prieten?- Și soț și prieten, domnule doctor, dar se cam lasă unul pe altul…v v vFiul meu de patru ani m-a întrebat zilele trecute:- Tati, tu ce ți-ai dorit mai mult, un băiat sau o fetiță?- Fiule, sincer să fiu, eu mi-am dorit mai mult să mă distrez.v v v- Ce asemănare este între un bărbat și o vacanță?- Nici vacanțele și nici bărbații nu țin întotdeauna cât ai vrea!v v v- Cum recunoști un bărbat cu SIDA?- Mor femeile după el.