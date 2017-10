Bancuri

Ştire online publicată Luni, 04 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi am găsit o valiză, în parc. Când am deschis-o, am văzut că are un fund dublu și acolo erau 10.000 de euro. Nu-mi venea să cred ce noroc a dat peste mine. Toată viața mi-am dorit o valiză cu fund fals.v v vÎn timpul celui de-al doilea Război Mondial, Bulă a fost întrebat:- Ce te-a făcut să te înrolezi în armată?- M-am înrolat din mai multe motive. Am vrut să-mi slujesc patria, am vrut să lupt contra fascismului, am vrut să construiesc o lume mai bună, demnă de eroii ei, dar motivul principal a fost că m-au înhățat ăștia.v v vAm fost acuzat că sunt rasist. Nu este adevărat! Vă rog să înțelegeți că îmi este mai ușor să scriu „țigan” în loc de „șomer de etnie romă cu cazier”.v v v- Sergent Popescu, dumneata ce ești în viața civilă?- Domnul Popescu.v v vLa slujba de duminică, preotul vorbește despre faptul că tre-buie să facem bucurii aproape-lui. Bulă zice:- Părinte, eu am făcut o bucurie cuiva săptămâna asta!- Cum așa?- Am stat vreo trei ore pe la un prieten și când am spus că e timpul să plec, nevastă-sa a zis „Mă bucur!”