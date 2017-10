Bancuri

Miercuri, 20 Februarie 2013

Dacă ți se pare că înțelegi o femeie, ai dreptate… ți se pare!v v vUn bărbat întreabă o doamnă ce vârstă are. Ea flirtează:- Ghiciți! Vă dau un indiciu - fiica mea merge la grădiniță...- Lucrează ca educatoare?v v vNevastă-mea spune că sunt prea curios, cel puțin așa scrie în jurnalul ei secret…v v v- Doctore, am probleme mari! Fac dragoste cu soția mea ore în șir până îmi pierd puterile, ea are orgasme multiple, eu nimic! Ajutor!- Rezolvăm, nu e dificil… De ce sunteți atât de speriat? De ce vă tot uitați în jur?- Soția mi-a spus: „Dacă te duci la doctor, te omor!”v v vMăria discută cu prietena ei franțuzoaică.- Dacă mă înșeală Ion o dată, îl iert. Dacă mă înșeală a doua oară divorțez, că doar n-oi sta cu un recidivist.Marianne spune:- Dacă mă înșeală Jean o dată, eu îl înșel de două ori. Dacă mă înșeală a doua oară, îl înșel de 100 de ori, ca să-mi vărs năduful. Dacă mă înșeală și a treia oară, divorțez, că doar nu m-oi face curvă din cauza lui!v v vÎn caz de incendiu, trebuie să părăsiți clădirea înainte de a scrie despre acest lucru pe Facebook!