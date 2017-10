Bancuri

Ştire online publicată Marţi, 25 Martie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Statusurile maneliștilor pe Yahoo Messenger - Pe turbosistem (available) - Număr bani (busy) - La Miss Piranda (stepped out) - Întorc caseta și vin (be right back) - Îmi aștept dedicația pe Taraf (not at my desk) - Ascult muzică la telefon (on the phone) - Dușmanii pândește (invisible to everyone) - Blestem și plâng (offline) For Paul Mi-am sunat șeful în dimineața asta să-i spun că azi rămân acasă, că nu mă simt bine. - Ce s-a întâmplat? întreabă el. - Am o criză de glaucom anal, răspund eu cu o voce stinsă. - Da’ ce naiba e glaucomul anal? - Nu-mi văd fundu’ venind la muncă azi... Soacra... Gheorghe îl întâlnește pe Ion și îi spune: - Știi că ți-a murit soacra? - !!! - Ioane, știi că ți-a murit soacra? - !!! - Ioane, nu ai auzit, ți-a murit soacra! - Nu mă face să râd că am buzele crăpate. Americanul și românul Americanul spune mândru: - We have George W. Bush, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash ! Românul spune și el: - We have John Iliescu, no wonder, no hope, and no cash!