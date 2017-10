Bancuri

Vineri, 15 Februarie 2013

Un tip mergea liniștit cu ma-șina pe o stradă din oraș, la câ-teva ore după apusul soarelui, când vede o femeie alergând pe stradă și la vreo 10-15 metri în fața ei un bărbat care se stră-duia să țină pasul. Oprește mașina în dreptul femeii și zice:- Aveți nevoie de ajutor?- Nu, mulțumesc, spune fe-meia continuând să alerge, nu e ceea ce pare. Eu și soțul meu avem o înțelegere: cine ajunge ultimul acasă face curat!v v vProprietarul unei firme de construcții vorbește cu primarul orașului:- Am la firmă un Mercedes nou, de care nimeni nu se folosește, mă gândeam să vi-l fac cadou.- Nu, nici într-un caz!!!… Eu nu pot primi așa cadouri scumpe.- În cazul acesta, aș putea să vi-l vând cu 100 de euro.- Eeee… atunci aș vrea să cumpăr două!v v vUn tip primește ca împrumut de la cel mai bun prieten 10.000 de euro. Emoționat și plin de lacrimi, îl îmbrățișează, moment în care celălalt, surprins, întreabă:- Dar ce ai, mă? De ce trebuie să bocești? Și tu m-ai ajutat pe mine când am avut nevoie. Vorba aceea: „Prietenul la nevoie se cunoaște”…- Nu știu, frate! Da’ am un sentiment ca și cum ar fi ultima dată când ne mai vedem…