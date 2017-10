Bancuri

Ştire online publicată Luni, 11 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pe un drum din savana africană se oprește o mașină. Un leu, văzând asta îl întreabă pe altul:- Tu știi cum să deschizi cutia asta de conserve?v v v- Cum poți tu să te cerți necon-tenit cu soția ta, dar în același timp să o stimezi pe soacră-ta?- Cândva, doar ea era împotriva căsătoriei noastre.v v v- I-am cumpărat soției mele o pereche de cercei cu diamante luna trecută, iar ea n-a mai vorbit cu mine de atunci, îi zic unui amic.- De ce nu?! mă întrebă el.- Asta a fost înțelegerea, i-am răspuns.v v vUn inginer se întâlnește cu un prieten:- Ce ai pățit măi? Pari supărat!Inginerul răspunde:- Aseară am făcut dragoste prima oară cu iubita mea, care e profesoară…- Păi asta e foarte bine! Nu înțeleg de ce ești supărat!- Păi, după ce am terminat ea mi-a zis: Adu-mi catalogul, te las corigent!v v vIeri am picat examenul la Academia de Poliție. Aparent, „un țigan” nu este răspunsul corect la întrebarea: „Care este primul lucru pe care-l vezi la locul faptei?