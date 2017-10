Bancuri

Ştire online publicată Joi, 31 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un oltean la o agenție CEC:- Am o sumă depusă… Pot s-o scot?- Desigur, îi răspunde funcționara de la ghișeu.După înmânarea banilor și numărarea lor, olteanul întreabă:- Acum pot să-i depun înapoi?- Cum?!- Am vrut doar să văd dacă mai sunt toți!v v vUn pui de crocodil îl întreabă pe tatăl său:- Tată, nu-i așa că într-o zi o să am mulți bani?- Desigur fiule.- Când, tată?- Când ai să fii portofel.v v vBulă către maică-sa:- Mamă, profesoara m-a întrebat azi dacă am un frate sau o soră mai mici decât mine.- Și ea ce a spus când i-ai zis că ești singurul copil?- „Mulțumesc lui Dumnezeu!”v v vBulișor la telefon cu bunica:- Foarte bine că vrei să vii la noi! Ideea e grozavă. Chiar de dimineață l-am auzit pe tata vorbind cu mama despre tine și spunând: „Tocmai ea ne mai lipsește!”.v v vSoacră-mea a murit din cauze naturale.Am încuiat-o afară și a murit de frig.