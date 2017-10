Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi l-am tras pe fiu-meu cu săniuța de la grădiniță. Douăzeci de minute mai târziu, când am ajuns acasă, am realizat că nu mai era pe sanie.Atunci m-am panicat. Am întors repede mașina și m-am dus să-l caut.v v v- Bunico,bunico!- Da, nepoțel drag!- Îmi arăți și mie piciorul ăla despre care zice tata că îl ai în groapă?v v vPe vremuri existau doar două poziții: vrei sau nu vrei.v v vPRO TV - din când în când, în pauza dintre reclame, mai băgăm și câte un film!v v vDe dimineață în metrou stătea în fața mea cea mai frumoasă thailandeză pe care am văzut-o vreodată. Tot uitându-mă la ea a început să se scoale și mi-am zis: „Nu, nu te scula, nu acum!”. Până la urmă i s-a sculat.v v vCulmea lenei: să te scoli la șase dimineața ca să ai mai mult timp de stat degeaba.v v v- Dumneata într-adevăr ai 114 ani, moșulică?- Exact!- Și ce ai făcut de ai ajuns la o vârstă așa de înaintată?- Am avut răbdare!