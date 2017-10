Bancuri

Nepotul Patriarhului Daniel, este reținut pentru trafic de heroină.El s-a apărat spunând că doar ajuta oamenii să se simtă dumnezeiește.v v vÎntr-o zi, bărbatul meu atotștiutor a decis să-și spele tricoul. La câteva secunde după ce a pășit în baie, unde era mașina de spălat, a țipat la mine:- Ce program să-i dau la mașină?- Depinde, i-am răspuns. Ce scrie pe tricou?- Festivalul Lalelelor Pitești 2012.Și cică blondele sunt proaste…v v v- Ieri am agățat o negresă! Superbă! Picioare splendide, corpul - un miracol! Fața - un vis!- Și?- Păi… Am mers la mine acasă, am băut șampanie, am dansat, ne-am sărutat…- Și?- Am dezbrăcat-o încet, apoi am stins lumina…- Și apoi?- Apoi n-am mai găsit-o!v v v- Spune-mi, te rog, atunci când un om spune că părul meu miroase frumos, e hărțuire sau nu?- Nu, în opinia mea este un compliment.- Și dacă omul este pitic?!…