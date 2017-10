Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Recent am renunțat la alcool și droguri… am fost nevoit... m-au prins la vamă!v v vFiința umană este o creatură ce taie copacii, face hârtie din ei și apoi scrie pe acea hârtie „Salvați copacii!”.v v vÎn instanță, la un proces de viol:- Acuzat, îți recunoști fapta?- Da, domnule judecător, sunt gata să-mi ispășesc pedeapsa dar am pretenția ca partea vătămată să-mi plătească pentru că i-am dat jos chiloții!Acuzata sare:- Nu se poate, singură i-am dat jos!v v vCumpără Bulă o sticlă de suc și nu poate să o deschidă. Se duce la polițist și îi spune:- Domnule polițist, deschi-deți-mi și mie sticla.Polițistul o ia, se uită la ea, o caută pe la dop și apoi bate de trei ori în ea zicând:- Cioc, cioc, cioc… Deschide, poliția!v v v- Doctore, am probleme mari! Fac dragoste cu soția mea ore în șir până îmi pierd puterile, ea are orgasme multiple, eu nimic! Ajutor!- Rezolvăm, nu e dificil… De ce sunteți atât de speriat? De ce vă tot uitați în jur?- Soția mi-a spus: „Dacă te duci la doctor, te omor!”