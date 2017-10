Bancuri

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În dictatură, cineva te folosește cum vrea.În democrație, ai dreptul să-l alegi pe cel care o să te folosească cum vrea el.v v vBulă la grădiniță:- Maricica, tu ești o fată fier-binte?- Habar n-am, dar când mă ridic de pe oliță, ies aburi!v v v- Tată, ce este ecoul?- E unicul ce are curaj să-i răspundă mamei tale!v v vO blondă jună împreună cu prietenul ei în parc:Ea: - Auzi?El: - Da?Ea: - Dacă am vorbit cu tine despre sex, înseamnă că am făcut sex oral?v v vPe șosea rulează un auto-mobil, când după o curbă apare un semn de circulație: viteza maximă - 40 km/oră. Șoferul încetinește până la 20 km/ora. Este oprit totuși de către un polițist, care-l întreabă:- Și de ce te furișezi așa?v v vCercetătorii britanici au anunțat că la femei fidelitatea este genetică pentru că au descoperit gena fidelității.Cercetătorii români au răspuns că această genă era deja descoperită de ei, numai că ei o denumiseră gena urâțeniei.