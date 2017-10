Bancuri

Ştire online publicată Joi, 29 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

- Dacă îmi promiți că te lași de băutură, poate o să mă mai gân-desc dacă să-ți măresc salariul sau nu, mi-a spus șeful meu.- Bine șefu, vă jur! i-am răspuns.Oricum, nu vă cer atât de mult.- OK. Și cam cât ai vrea tu să-ți mai adaug, mă rog?- Păi, cât vă lasă inima. Măcar de vreo 10 beri acolo.v v vÎntr-o zi, Alinuța ajunge la școală după ce a lipsit câteva zile.Profesoara: Alinuța, de ce ai lipsit de la școală?Alinuța: A murit bunica.Profesoara: Dar de ce a murit bunica?Alinuța: Că a călcat-o autobuzul pe deget.Profesoara: Și numai de la atât?Alinuța: Da, dar avea degetul în nas.v v vUn tip se duce la o vrăjitoare vestită pentru puterea sa de a dezlega blesteme. Când îl vede așa amărât, vrăjitoarea îi spune:- Ei, acum, ca să te pot dezlega de blestem, trebuie să-mi spui exact cuvintele care te-au legat.- Vă declar soț și soție.v v vBulă completează o fișă per-sonală pentru angajare. La data nașterii trece 15 august.- În ce an? întreabă funcționara de la oficiul forțelor de muncă.- În fiecare an!