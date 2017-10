Bancuri

Ştire online publicată Luni, 26 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doi naufragiați într-o barcă în mijlocul oceanului. După câteva zile, găsesc plutind lampa lui Aladin. Iese duhul și zice:- Mă, băieți, io nu mai am putere decât pentru o dorință…Unul din naufragiați, însetat, zice:- Transformă oceanul în bere rece!Duhul se conformează. Celălalt naufragiat zice:- Boule! Acum trebuie să urinăm în barcă!v v vFetița de 12 ani, acasă la bunică-sa:- Am venit astăzi mai devreme acasă de la școală și am vă-zut-o pe mama îmbrăcată în haine de școlăriță. Atunci am înțeles că în seara asta o să dorm la tine, bunico!v v v- Tu nevastă, este adevărat că ai avut mai mulți bărbați înainte să te măriți cu mine?- Măi, bărbate! Măi, bărbate! Mâncare bună ai?- Am!- Haine curate ai?- Am!- Aseară ți-a plăcut?- Mi-a plăcut!- Dar alaltăieri seară ți-a plăcut?- Și încă cum!- Păi cum crezi tu că se învață toate astea, la fără frecvență?