Bancuri

Ştire online publicată Joi, 22 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

La un cabinet stomatologic particular:- Cum? Cinci sute de lei pentru extracția unei măsele? Doar pentru cinci minute de muncă?- Dacă doriți, o extrag într-o oră!v v vUn elev întreabă:- Doamna profesoară, cine ne-a adus pe noi pe lume?- Barza, ați auzit?Și îi ia pe toți în parte.- Ionel, ai înțeles?- Da, dna profesoară!- Vasilescu, ai înțeles?... și ajunge la Bulă:- Ai înțeles, Bulă?Bulă stă puțin pe gânduri și întreabă:- Barza-i cea care stă într-un picior?- Da.- Nu cred că se culcă tata cu așa ceva!v v vUn tip intră într-un bar tot zgâriat pe fața, pe mâini, pe picioare și cu hainele sfâșiate. Văzându-l astfel, prietenii îl întreabă ce i s-a întâmplat.- Tocmai am îngropat-o pe soacră-mea.- Și ce legătură are asta cu zgârieturile?- Nu vroia.v v vSoacră în vizită la noră. Nora:- Mamă soacră, cât stai pe la noi?Soacra:- Atât cât voi fi bine primită!Nora:- Nici la o cafea nu stai?