Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 10 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un cavaler, înainte de a pleca în cruciadă, îl cheamă pe fierarul castelului să îi monteze soției sale centura de castitate.După ce o montează, fierarul întreabă:- Punem și botniță?v v vLeul și taurul la o bere, după serviciu. Sună telefonul leului, acesta răspunde...- Da, scumpo, vin în curând. Ce fac? Sunt cu taurul la o bere. Când terminăm? Aproape că am terminat, vin în câteva minute. Ce să cumpăr? Da, bine, numaidecât!Leul închide telefonul, iar taurul începe să râdă.- Cum e posibil așa ceva? Te-a sunat soția și tu-i spui: „Da, deja termin, vin repede, cumpăr de toate”. Nu poți să trântești cu pumnul în masă, nu poți să te impui, ești regele animalelor...La care leul îi răspunde:- Frate, tu nu mă confunda. Soția ta e vacă, a mea nu!v v vTineri căsătoriți:- Draga mea, eu am regulile mele. Dimineața la ora 8, să fie micul dejun gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. La ora 13, să fie prânzul gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Cina să fie pregătită pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Ai înțeles?- Da, am înțeles. Am și eu o singură regulă: luni, miercuri și sâmbătă fac sex, indiferent dacă ești acasă sau nu.