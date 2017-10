Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Doi prieteni, un englez și un chinez, se plimbau împreună prin Londra.- Uită-te la toate steagurile astea! Îmi umplu sufletul de mândrie patriotică, spune chi-nezul. - Dar Chan, tu ești chinez, iar astea sunt steaguri britanice! - Da, dar ia uită-te la etichete să vezi ce scrie pe ele.- De ce ai fugit din sala de operație înainte de a fi operat? - Pentru că infirmiera spunea tot timpul: Curaj, nu vă fie teamă, e o operație ușoară! - Păi și? Asta nu te-a liniștit? - Nu, pentru că vorbea cu chirurgul!Doi hoți revin acasă cu un sac plin de bancnote după ce au jefuit o bancă. - Romică, hai să numărăm banii! - Nu te agita, Florică, aflăm acum suma la știri.Un maniac intră într-un magazin și strigă: - Imediat voi viola pe cineva. Privește spre vânzătoare și întreabă: - Cum te cheamă, femeie? - Rozalia. - Și pe maică-mea o cheamă Rozalia. Deci, pe tine nu te violez. - Pe tine, frumosule, cum te cheamă? - Georgică… dar prietenii îmi spun Rozalia!O blondă își sună o prietenă:- Dragă, azi noapte am dormit la un hotel i acum sunt disperată pentru că nu pot ieși din cameră!- Cum așa?- Păi camera are numai trei uși și una duce în baie, una duce în dulap și una care are pe mâner un semn pe care scrie „Nu deranjați”!