Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Soția își întreabă soțul:- Dragul meu, spune-mi, nu arăt prea grasă în blugii ăștia?- Te superi dacă-ți spun adevărul?- Nu.- M-am culcat cu sor-ta!v v vUn tip se uită la televizor și se trezește cu o tigaie în cap de la nevastă-sa:- Asta pentru ce este, dragă?- Ce e cu numele Laura Jonson, scris pe biletul ăla?- A, este numele unui cal pe care am pariat la cursele de cai.Pleacă tipa liniștită... A doua zi, iarăși se trezește tipul cu o tigaie și mai zdravănă în cap.- Asta pentru ce mai e, dragă?- Te-a sunat calul!v v vÎntrebare: De ce există mai multe femei decât bărbați în lume?Răspuns: Pentru că există mai mult de curățat decât de gândit.v v v- Părinte... am păcătuit.- Zi-mi, fiule!- Am fost la o petrecere și acolo am întâlnit o tânără. O voce îmi zicea „Fă-o! Uite cum arată!”, iar altă voce îmi zicea „Ai copii și nevastă acasă. Nu o face!”- Și ce ai făcut, fiule?- Păi... n-am făcut-o, dar am păcătuit cu gândul.- Fiule, trebuie să te duci acasă și timp de o săptămână să bei câte trei găleți de apă pe zi.- De ce trei găleți, părinte?- Pentru că așa bea un bou!