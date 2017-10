Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 31 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Gheorghe își înmormântează soacra. Vine omul acasă și, când să deschidă poarta, îi pică o țiglă în cap, la care Gheorghe, contrariat, zice:- Deja ai ajuns, scorpie?În noaptea nunții, Ion și Maria:- Ioane, mângâie-mă, săru-tă-mă, așa, sărută-mă acolo unde fac pipi.După un minut...- Tâmpitule, nu în oala de noapte!Toți elevii scriu cu asiduitate la lucrarea „Ce aș face dacă aș fi patron?”. Unul singur stă cu mâinile la piept și meditează.- Marinescule, tu nu scrii?- Nu, domnule profesor, aștept să-mi vină secretara.Un pilot, un marinar și badea Gheorghe stăteau de vorbă. Pilotul spune:- Eu, când aterizez, îmi sun nevasta și o avertizez că am ajuns. Să nu am probleme!Marinarul la fel:- Când acostează nava, dau telefon acasă, să nu am neplă-ceri!Badea Gheorghe tăcea. Amân-doi au sărit pe el cu întrebările:- Cum, tu nu faci la fel, ca să nu ai probleme?La care el zice:- Nu, eu sun la ușă și mă duc la geam! N-a scăpat niciunul până acum!