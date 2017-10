Bancuri

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O fată de 14 ani vine acasă:- Tati, azi am fost controlate, toate! Doar una este virgină!- Tu??- Ei, și tu, acuma! Fraiera aia de profesoară...v v vBulă în armată primește o scrisoare de la nevastă-sa. O deschide în fața colegilor și toți încep să râdă.- Auzi, Bulă, de ce nu e scris nimic pe foaie? Ce, nevastă-ta nu știe să scrie?- Știe... dar suntem certați acum și nu vorbim.v v v- Fiica mea, când ți-am spus să vii acasă ca Cenușăreasa, m-am gândit că vei veni la ora 24:00, nu că vei veni cu un singur pantof și fără rochie!v v vLa 18 ani, m-am dus la un medic pentru un consult. Am fost trimisă la alți patru de diverse specialități, pipăită, dezbracată de fiecare dată, mi s-au făcut diverse măsurători, mi s-au prescris medicamente pentru o zi și am fost chemată din nou a doua zi la consultație. Am împlinit 55 de ani, m-am prezentat la un medic, am cerut o consultație generală, mi-a luat pulsul, mi-a prescris medica-mente pentru o lună, fără a mă dezbrăca sau pipăi. Ca să vezi ce rapid s-a dezvoltat me-dicina...