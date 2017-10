Bancuri

Ştire online publicată Vineri, 24 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În avion, un pasager cu alura de dandy se adresează unei însoțitoare de bord foarte sexy:- Cum vă numiți, domnișoară stewardesă?- Mercedes, domnule!- Frumos nume! Vreo legătură cu Mercedes Benz?- Prețul, domnule…v v vMă duc cu mașina la service… o bag în parcare și nici nu intru bine în atelier că-mi zice un mecanic:- E ruptă cureaua, să știți…- Bă, ești nebun?! îl întrerup eu. Dar cum ți-ai dat seama? l-am întrebat eu ironic.- Păi, v-au căzut pantalonii, mi-a răspuns.v v vÎn primul an de căsătorie, bărbatul vorbește și femeia ascultă.În al doilea an, femeia vor-bește și bărbatul e cel care ascultă.Începând cu al treilea an, vorbesc amândoi și vecinii ascultă.v v vProaspătul căsătorit își trece numărul soției în telefon: viața mea.După 2 ani: soția.După 5 ani: acasă.După 10 ani: Hitler.După aniversarea căsătoriei de argint: număr greșit!