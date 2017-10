Bancuri

Ştire online publicată Joi, 23 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Într-o închisoare, doi deținuți stăteau de vorbă.Primul zice: - Băi, eu am luat 15 ani de pușcărie că l-am omorât pe unul și i-am luat banii. Tu ce ai făcut?Al doilea îi răspunde: - Eu am luat 50 de ani pentru că am spart un geam la muncă.Primul mirat: - Cum dracu’ mă, 50 de ani pentru un geam spart?- Da mă, n-auzi!- Mno bine, te cred, dar unde ai lucrat?- Pe un submarin...v v vUn medic cade în clasicul păcat: face sex cu o pacientă. După aceea îl cuprind remușcă-rile. Avea în cap două voci. Una îl îmbărbăta:- Lasă, nu te mai frământa, nu ești nici primul și nici ultimul care o pățești, nu e prima pacientă cu care te-ai culcat și nu o să fie nici ultima…Cealaltă voce îl dojenea:- Dar totuși, ține cont că ești medic veterinar!v v vSoțul către soție:- Draga mea, când mai vine vreun tânăr să ne ceară fata de soție, e suficient să spui că ești de acord. Nu e nevoie să-l îmbrățișezi, să-i săruți mâna și să-l numești „Salvatorul nos-tru”…v v vItalienii au cele mai frumoase femei. Majoritatea românce.