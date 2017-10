Bancuri

Luni, 20 August 2012

Un avocat care a scos basma curată un cunoscut escroc, îi tri-mite acestuia o notă de plată cam umflată. Escrocul îi scrie înapoi:- Domnule avocat, onorariul dumneavoastră este cam ridicat. Se pare că ați uitat că eu sunt șarlatanul, nu dumneavoastră!- Bade Gheorghe, eu am citit despre submarine că trag torpile pe sub apă și nu înțeleg cum de nu intră apa în ele.- Mă Ioane, ai fost vreodată la Mureș să faci baie?- Da.- Și ți-a venit vreun gaz?- Da.- Și i-ai dat drumul?- Da.- No atunci ți-o intrat Mureșu-n cur?Un tip la vulcanizare:- Cum ați reușit să spargeți pneul în halul ăsta? întreabă muncitorul de la vulcanizare.- Am călcat pe o sticlă!- N-ai văzut-o?- Nu, tâmpitul o ținea în buzunar!Dacia intră pe piața din Orientul Mijlociu cu un nou model de mașină-capcană…- Dragă, avem ceva de mâncare?- Vezi ce găsești în frigider.- Oh, scumpa mea… singurică ai gătit gheața?